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Meksika'da toplu mezardan 14 ceset çıkarıldı

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın batısında ortaya çıkarılan bir toplu mezarda 14 kişinin cesedi bulundu.Baja California Sur Eyaleti Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cabo Pulmo Milli Parkı ile San Jose del Cabo arasındaki ana yol yakınlarında...

Meksika'da toplu mezardan 14 ceset çıkarıldı

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın batısında ortaya çıkarılan bir toplu mezarda 14 kişinin cesedi bulundu.

Baja California Sur Eyaleti Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cabo Pulmo Milli Parkı ile San Jose del Cabo arasındaki ana yol yakınlarında bulunan toplu mezardan 3 kadın, 11 erkek cesedi çıkarıldı.

Açıklamada, cesetlerin kimlik tespitinin henüz yapılamadığı ifade edildi.

Yetkililer, cesetlerin bölgede son zamanlarda Sinaloa uyuşturucu çetesinin rakip kolları arasında sık sık yaşanan çatışmalarda yaşamlarını yitiren kişilere ait olabileceğine dikkati çekti.

Meksika Başsavcılığının 2015'te yayımladığı bir raporda, Meksika hükümetinin uyuşturucu kartellerine savaş ilan ettiği 2006'dan raporun yazıldığı tarihe kadar ülkedeki 32 eyaletin yarısında toplam 174 toplu mezar ortaya çıkarıldığı ifade edilmişti.

Raporda, 1 Aralık 2006 ile 28 Şubat 2015 tarihleri arasında bulunan mezarlardan toplam 601 ceset çıkarıldığı ve bunların sadece 116'sının kimliğinin belirlenebildiği kaydedilmişti.

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MeksikaToplu Mezar
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