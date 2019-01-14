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Meksika'da tüm yaşlılara maaş bağlanıyor

- Ülkede 68 yaşını dolduran tüm vatandaşlara iki ayda bir 2 bin 550 peso (yaklaşık 733 lira) ödeme yapılacak - Yerli topluluklara mensup vatandaşlar için yaş sınırı 65 olacak

Meksika'da tüm yaşlılara maaş bağlanıyor
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MEKSİKO (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'da 68 yaşını dolduran tüm vatandaşlara düzenli maaş bağlanacağı açıklandı.

Devlet Başkanı Lopez Obrador, daha önce 2000'de Meksiko Belediye Başkanıyken kentte uyguladığı yaşlılık maaşı uygulamasının tüm ülkeye genişletileceğini belirtti.

Devlet Başkanı Obrador, 68 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlara yıl başından itibaren her iki ayda bir 2 bin 550 peso (yaklaşık 733 lira) maaş ödeneceğini kaydetti.

Obrador yerli topluluklara mensup vatandaşlar için yaşlılık maaşı yaş sınırının 65 olacağını ifade etti.

Devlet Başkanı, hükümetin 8,5 milyon vatandaşın alması beklenen maaşlar için bu yıl bütçede 5 milyar dolarlık ödenek ayırdıklarını dile getirdi.

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MeksikaMeksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez ObradorYaşlılık Maaşı
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