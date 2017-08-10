Meksika'da uyuşturucu çetesinin kadın lideri yakalandı MEKSİKO (AA) - Meksika'da yetkililer, Cancun kentindeki şiddet olaylarından sorumlu olduğu iddia edilen uyuşturucu çetesi lideri bir kadını yakaladıklarını duyurdu. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, federal polisin ve sahil güvenlik...

10 Ağustos 2017 Perşembe 23:48