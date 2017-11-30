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Meksika'da uyuşturucu operasyonu

- Teksas sınırında 5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Meksika'da uyuşturucu operasyonu

MEKSİKO (AA) - Meksika'da polis ve deniz piyadeleri, ABD'nin Teksas eyaleti sınırı yakınlarında düzenlediği operasyonda 5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tamaulipas eyaleti güvenlik koordinasyon grubundan yapılan açıklamada, paketlenmiş haldeki uyuşturucuların, eyaletin Camargo bölgesinde bir evin bodrum katında bulunduğu bildirildi.

Yetkililerin operasyonda ele geçirdiği, bantlarla sarılmış bin 181 pakette bulunan uyuşturucu cinsinin, genellikle Rio Grande Nehri'nde sal ve küçük teknelerle taşındığı kaydedildi.

Meksika'da bu yıl düzenlenen operasyonlarda 11 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.



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CamargoTamaulipas EyaletiUyuşturucu
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