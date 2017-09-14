Meksika'da yakıt tankeri ve otobüs çalan öğrenciler polisleri kaçırdı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da bir grup radikal öğrenci, önce bir yakıt tankeri ile 2 otobüsü çaldı, daha sonra da 4 polis memurunu kaçırdı.

Güvenlik Sözcüsü Roberto Alvarez, yaptığı açıklamada, öğrencilerin, içinde yaklaşık 30 bin litre benzin bulunan tankeri çalarak üniversite kampüsüne götürdüklerini, ayrıca 2 yolcu otobüsünü de kaçırdıklarını belirtti.

Polisin, geçiş yollarını kapattıkları öğrencilere kaçırdıkları yolcu otobüslerini bırakma çağrısında bulunduğunu kaydeden Alvarez, öğrencilerin ise otobüsleri polis kontrol noktasını aşmak için kullanmaya çalıştıklarının sanıldığını söyledi.

Roberto Alvarez, öğrencilerin, gıda ürünleri taşıyan çeşitli teslimat kamyonlarını da kaçırdıklarını vurguladı.

Polis, 10 öğrenciyi gözaltına aldı.

Öte yandan, araç hırsızlığı yüzünden gözaltına alınan 10 öğrencinin serbest bırakılmasını talep eden diğer öğrenciler ise Tixtla kasabasına giderek 4 polis memurunu kaçırdı ve bir polis devriye aracını çaldı.

Gözaltındaki öğrencilerin, kaçırılan 4 polis memurunun serbest bırakılması karşılığında gitmesine izin verileceğini söyleyen Alvarez, "Öğrencilerle yakıt tankeri ve diğer kamyonları iade etmeleri için görüşmeler devam ediyor." dedi.

Söz konusu üniversite öğrencilerinin yıllardır benzer otobüs kaçırma olaylarını gerçekleştirdikleri, çaldıkları yakıt tankeriyle de kampüse götürdükleri yolcu otobüslerine yakıt sağlamaya çalıştıkları tahmin ediliyor.

Guerrero eyaletinin Ayotzinapa bölgesinde sosyalist eğitimi destekleyen öğretmen okulu öğrencileri, siyasi hareketlerini finanse etmek için araç, yakıt tankeri ve gıda nakliyat kamyonlarını kaçırıyor.

Guerrero'da 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi de yaralanmıştı. Çatışmaların ardından Ayotzinapa Öğretmen Okulunun 43 öğrencisi son kez, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından zorla araçlara bindirilirken görülmüştü.