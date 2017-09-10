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Meksika'daki deprem

- Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi

Meksika'daki deprem

JUCHITAN (AA) - Meksika'nın güney açıklarında cuma günü meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 90'a yükseldi.

Oaxaca eyaleti valisi Alejandro Murat, depremde kendi eyaletinde yaşamını yitirenlerin sayısının 71'e yükseldiğini belirtirken, yetkililer diğer eyaletlerde 19 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Depremde 37 kişinin öldüğü Oaxaca eyaletine bağlı Juchitan bölgesinde, hükümete ait kargo uçaklarının erzak taşıdığı ve askeri birliklerin deprem mağdurlarına yardım malzemeleri dağıttığı bildirildi.

Bazı vatandaşların geceyi sokakta geçirmeye devam ettiği Juchitan'da, bugün erken saatlerde 5,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

Yerel yetkililer, ülkenin güney sahillerinde yıkıma yol açan cuma günkü depremin ardından farklı büyüklüklerde yaklaşık 800 artçı sarsıntı kaydedildiğini söyledi.

Artçı sarsıntıların, devam etmekte olan arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sekteye uğrattığı ifade edildi.

Diğer yandan, Meksika'yı etkisi altına alan Katia kasırgasının, Veracruz eyaletine bağlı Tecolutla bölgesinin kuzeyinde neden olduğu toprak kaymalarında da iki kişinin öldüğü bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinin verdiği bilgiye göre, kasırganın şiddeti saatte 45 kilometreye gerileyerek birinci kategorideki tropikal fırtınaya dönüştü.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Pijijiapan kentinin 87 kilometre güneybatısı olan 8,1 büyüklüğündeki depremin 69,7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklarken, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ise depremin büyüklüğünü 8,2 olarak ilan etmişti.

Devlet Başkanı Nieto, dün Televisa News'a verdiği demeçte, depremde Oaxaca eyaletinde 45, Chiapas'ta 12 ve Tabasco'da 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve Oaxaca'daki evlerin üçte birinin çöktüğünü ya da kullanılamaz hale geldiğini açıklamıştı. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.


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