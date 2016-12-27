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Meksikalı genç kızın doğum gününe binlerce kişi katıldı

- Babasının 15. doğum günü için hazırladığı davetiye videosunu Facebook'tan herkese açık paylaşmasıyla tüm dünyada konuşulan parti, binlerce kişinin katılımıyla düzenlendi

Meksikalı genç kızın doğum gününe binlerce kişi katıldı

LA JOYA (AA) - Meksika'nın başkenti Meksiko'ya bağlı La Joya kasabasında bir genç kızın 15. doğum gününe binlerce kişi katıldı.

Babasının sosyal medyada kızının doğum günü için herkese açık davetiye göndermesi üzerine Rubi Ibarra, 15. yaş gününü binlerce kişinin katıldığı bir partiyle kutladı.

Ibarra, misafirleri kabarık fuşya elbisesi ve tacıyla karşılarken, emniyet güçleri parti için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Katılımcılar için onlarca çadır kuruldu ve masalar dolusu yiyecek servis edildi.

Aile üyeleri, partiye gösterilen yoğun ilgiyi görüntülemek için gelen gazetecilerden Rubi'yi korumak için geçeceği yerlere koridor oluşturmak zorunda kaldı.

Iberoamericana Üniversitesinde sosyal medya uzmanlığı yapan Jose Antonio Sosa, Rubi'nin doğum günü partisine gösterilen ilginin, şiddet olayları ve ekonomik problemlerden bıkan toplumun eğlenceli hikayelere ihtiyacını gözler önüne serdiğini ifade etti.

Crescencio Ibarra, üç hafta önce kızı Rubi'nin 15. doğum günü partisi için hazırladığı davetiye videosunu Facebook'tan herkese açık olarak paylaşınca 1,2 milyon kişi partiye katılacağını açıklamıştı. Ibarra, daveti yalnızca komşuları ve arkadaşları için yaptığını ancak gelen kimseyi geri çevirmeyeceğini söylemişti. Partiye üç yerel müzik grubunun katılacağını belirten Ibarra, etkinlikte yapılacak at yarışında kazanana 490 dolar ödül vereceğini ifade etmişti.

Tüm dünyada ses getiren doğum günü partisi için sosyal medya üzerinden birçok esprili paylaşım yapılmıştı. Bu paylaşımların birinde internet kullanıcıları, efsanevi rock grubu Queen ile Amerikalı metal müzik grubu Metallica'nın konserlerinden fotoğraflarla Rubi'nin doğum günü için beklenen ziyaretçilerin temsili görüntülerini karşılaştırdı.

Meksika havayolu firması Interjet de "Rubi'nin partisine mi gidiyorsunuz?" sloganıyla yolcularına yüzde 30 indirim yaptı.


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Doğum GünüMeksikaRubi Ibarra
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