Mekteb-i Tıbbiyeliler önlük giydi

İSTANBUL (AA) - Mekteb-i Tıbbiye'nin devamı olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi birinci sınıf öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sadrettin Pençe, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı ile akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve velileri katıldı.

Burada konuşan rektör Prof. Dr. Erdöl, üniversitenin 1903'te 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin devamı olduğunu belirterek, okulun 1933 yılında kapatılmasından 84 yıl sonra aynı ruh ve aynı heyecanla önlük giyme töreni düzenlediklerini söyledi.

Cevdet Erdöl, 1933 yılındaki "Üniversite Reformu" ile Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakılarak Haydarpaşa Lisesi'nin kullanımına geçmesinden 82 yıl sonra 2. Abdülhamid'in başlattığı eğitim hamlesinin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınması amacıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kurulduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin açılışından yaklaşık 114 yıl sonra ikinci kez tıbbiyelilerin önlük giyme törenine rektör olarak katılmanın gurur ve heyecanını yaşıyorum. Atalarımızın muhteşem mirası olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin hem tarihi misyonuna uygun tıbbiyeli yetiştirmesi hem de eski güzelliğine, ihtişamına kavuşması için gayret gösteriyoruz. İnanıyorum ki bu külliyeden mezun olacak öğrencilerimiz, 2. Abdülhamid Han'ın aziz mirasına, henüz bıyığı terlemeden Çanakkale Savaşı'na katılarak şehit olan Tıbbiyelilerin kutlu hatırasına,14 Mart 1919'da işgal kuvvetlerine direnerek Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yakan öncü meslektaşlarımızın bağımsızlık şuuruna, 15 Temmuz’da verdikleri onurlu mücadeleyle hain girişimin akamete uğratılmasında önemli bir rol üstlenen meslektaşlarımızın asil duruşuna sonsuza kadar sahip çıkacaklardır. Kutsal bir mesleğe ilk adımlarını atan öğrencilerimizin meslek hayatlarında ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapmadan yeminlerine sadık kalacaklarına yürekten inanıyorum."

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşçı ise "Hekimliğin sembolü ve ilk adımı olarak kabul edilen beyaz önlüğün manevi değeri çok büyüktür. Beyaz önlük güzeli, başarıyı temsil eder ve leke kaldırmaz. Ümit ederim bu önlüğü üzerinizden hiç çıkarmaz ve hakkını verirsiniz. Bu kutlu yolculukta üniversitemiz ve hocalarımız daima sizlerle beraber yürüyecektir. Her birinizin başarılı olacağı konusunda inancımız tamdır. Bizlere düşen, sizleri hem iyi hekimler hem de iyi insanlar olarak yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.



Tören 101 öğrenciye beyaz önlük giydirilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.