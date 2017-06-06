Melbourne'deki rehine krizine terör soruşturması

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentinde bir kişiyi öldüren ve bir kadını rehin alan saldırganın ölü ele geçirildiği, 3 polisin de yaralandığı rehine krizini terör örgütü DEAŞ'ın üstlenmesi üzerine olayla ilgili terör soruşturması açıldı.

Victoria polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Melbourne'un Brighton semtinde apartman girişinde bir erkeği öldüren ve bir kadını rehin aldıktan sonra polisin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilen kişinin şartlı tahliye edilen 29 yaşındaki Yacub Khayre olduğu belirlendi.

Polis, 3 polis memurunun yaralandığı ve 39 yaşındaki ismi açıklanmayan kadın rehinenin kurtarıldığı olayı DEAŞ'ın üstlenmesi üzerine soruşturmayı terör kapsamında değerlendirmeye aldı.

Açıklamada, olayda hayatını kaybeden ve kimliği hakkında herhangi bir bilgi verilmeyen erkek mağdurun ise 36 yaşında olduğu belirtildi.

- Başbakan'dan açıklama

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Melbourne'deki rehine krizi ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, suç geçmişi olduğu bilinen şüphelinin şartlı tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Turnbull, "Çok uzun bir şiddet geçmişi var, bu adam nasıl şartlı tahliye edildi?" diye sordu.

Şartlı tahliye konularının daha önce de gündeme geldiğini belirten Turnbull, eyalet başbakanları ile cuma günü gerçekleştireceği toplantıda konunun gündemde olacağını söyledi.

- Yacub Khayre'nin suç dosyası kabarık

Victoria Emniyet Müdürü Graham Ashton, rehine krizinde ölü ele geçirilen Khayre'nin suç geçmişinin kabarık olduğunu ve son dönemde tutuklu bulunduğu hapishaneden şartlı tahliye ile salıverildiğini açıkladı.

Khayre, 2009 yılında Sydney'deki Holsworthy askeri üssüne arkadaşlarıyla saldırıda bulunacakları suçlaması ile yargılanmış, 3 arkadaşı terörist saldırı düzenlemeye teşebbüsten suçlu bulunarak mahkum edilmiş ancak kendisi serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Khayre, daha sonra Melbourne'de işlediği silahlı soygun, kundaklama, gasp ve hırsızlık gibi suçlardan 5 yıl hapse mahkum edilmiş ancak daha sonra şartlı tahliye ile salıverilmişti.