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Melen Çayı'na giren genç kayboldu

- Mardin'den fındık toplamak için Sakarya'ya gelen ve serinlemek için girdiği Melen Çayı'nda kaybolan 17 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı

Melen Çayı'na giren genç kayboldu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Melen Çayı'na giren genç kayboldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye Mardin'den fındık toplamak için gelen 17 yaşındaki Halil Aygün serinlemek için arkadaşlarıyla Beyler Mahallesi mevkisinden Melen Çayı'na girdi. Bir süre çayda duran Aygün gözden kayboldu.

Aygün'ün arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye cankurtaran ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Botlarla çaya giren ekipler, su altında ve üstünde Aygün'ün bulunması için çalışma başlattı.

Deniz polisinin ve çevredeki vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan aramaları izleyen Aygün'ün yakınlarının bekleyişi sürüyor.

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