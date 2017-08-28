Melen Çayı'na giren gencin kaybolması

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Melen Çayı'nda kaybolan gencin cansız bedeni sudan çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Mardin'den fındık toplamak için gediği Kocaali ilçesinde dün serinlemek için girdiği Melen Çayı'ında kaybolan 17 yaşındaki Halil Aygün'ün cansız bedeni, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yapılan aramalar sonunda Beyler Mahallesi mevkisinde bulundu.

Ekiplerce kıyıya çıkartılan Aygün'ün naaşı, cenaze aracıyla Kocaali İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aygün'ün cenazesinin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi.

Öte yandan Aygün'ün cenazesinin memleketi Mardin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Fındık toplamak için Mardin'den Sakarya'nın Kocaali ilçesine gelen 17 yaşındaki Halil Aygün, dün serinlemek için arkadaşlarıyla Beyler Mahallesi mevkisinden Melen Çayı'na girmiş, bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve deniz polisi ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlatmıştı.