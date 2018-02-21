Memorial Sağlık Grubu Üst Yöneticisi Genç:

İSTANBUL (AA) - Memorial Sağlık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Genç, bu dönemde halka açılmayı planladıklarını ancak şu anki zamanlamanın doğru olmadığını düşündükleri için yönetim kurulunun bekleme kararı aldığını belirterek, "Vazgeçilen bir durum yok. Şu an erteledik ve doğru zamanı bekliyoruz." dedi.

Genç, dünyanın ilk "Leed Platinum" sertifikalı sağlık kompleksi Memorial Bahçelievler’in hizmete açılması, yeni yatırımlar ve sağlık turizmine ilişkin düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Memorial Bahçelievler'in, grubun 11. hastanesi olduğunu belirterek, İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve Kayseri’de hastaneleriyle hizmet verdiklerini bildirdi.

Memorial Bahçelievler’in 72 bin metrekareden oluştuğunu ifade eden Genç, hastanede 320 yatak kapasitesine ulaşılmasının hedeflendiğini, bunların içerisinde 49 yoğun bakım yatağı bulunduğunu, 135 polikliniğin ve biri hibrid olmak üzere 15 ameliyathanenin yer aldığını söyledi.

Genç, sağlık sektöründe farklı şeyler yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Memorial’ı farklılaştıran şeyin hastaların ihtiyacı olan zor branşlarda da ön planda yer alması oldu. İkinci farklılığımız da biz bütün hastalarımızı annemiz, babamız ve kardeşlerimiz olarak görüyoruz ve onların alacağı hizmeti sunuyoruz." dedi.

Son gelişen teknolojileri Memorial olarak hizmete sunmaya devam edeceklerini aktaran Genç, 6 bin 500 kişilik bir aile olduklarını, bunların 900’ünün hekimlerden oluştuğunu bildirdi.





- "Hastanelerimizde dijital görüntülerin transfer sistemi birbirine bağlı"





Uğur Genç, hastaneyi hastane yapan şeyin hizmet anlayışı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"En güzel bina, teknolojileriniz olsun, hastayı ön plana koymuyorsanız başarılı olma ve bunu sürdürebilme şansınız yok. Türkiye’nin önemli hekimleri yer alacaklar. Alanındaki çok ünlü profesörler kendi kurumlarından ayrılarak Memorial Bahçelievler’de hastalarıyla buluşacak. Hemşire ve medikal ekiplerimizi 6 ay önceden alıp Memorial kültürüyle yetiştirip burası için hazırladık. Çünkü insan hayatı hata kaldırmayan bir konu."

Her türlü branşları hastane bünyesinde bulundurduklarını aktaran Genç, "Teknoloji konusunda önde olduk. Bu hastanede de öndeyiz. Türkiye’de olmayan cihazlar bu hastanemizde hizmet verecek. Hastanelerimizde dijital görüntülerin transfer sistemi birbirine bağlı." dedi.

Genç, Memorial Bahçelievler Hastanesi’nin, enerji ve çevre dostu tasarımda lider konumdaki kurumlara verilen ve en prestijli yüksek yeşil bina sertifikası olan "LEED Platinum" sahibi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hastanemiz çevre duyarlılığı, enerji verimliliği, atık yönetimi, sürdürülebilir alan planlaması ve iç ortam kalitesi gibi kriterlere göre inşa edildi. Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından yürütülen sertifikasyon programları arasında en yüksek derecelendirme anlamına gelen LEED Platinum sertifikasını, dünyada ve Türkiye’de tam donanımlı hastaneler arasında ilk kez Memorial Bahçelievler almış oldu. Hastanemizde 8 bin metrekare yeşil alan var. Bu bina, normal binalara göre enerjiyi yüzde 50 daha az kullanıyor."

Nadir hastalıklar çok az olduğu için bu konuda uzmanlığın az olduğunu anlatan Genç, "Memorial Bahçelievler’e nadir hastalıklar polikliniği kurduk. Bir de perinatoloji önemli bir alan. Riskli gebeliklerin tespiti, gerekiyorsa mümkünse tedavisi için çalışmalarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, geçen yıl 2 milyon kişiye ayakta, 200 bin kişiye ise yatarak tedavi hizmeti sunduklarını, 75 bin ameliyatın gerçekleştirildiğini bildirdi.

Türkiye’ye geçen yıl yaklaşık 350 bin yabancı hasta geldiğini, Memorial Sağlık Grubu’nun da 20 bin yabancı hastaya 50 bin hizmet sunduğunu anlatan Genç, gelirin yüzde 13’ünün yabancı hastalardan oluştuğunu kaydetti.

Genç, Türkiye’de sağlık turizmi potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve yabancı hastaların Türkiye’deki hizmet kalitesi için geldiğini söyledi.





- "Satın almalarla beraber fırsatlara bakıp değerlendirmeye çalışacağız"





Bir gazetecinin, hastanenin yatırım maliyetine ilişkin sorusu üzerine Genç, hastane için 80 milyon dolar harcadıklarını ve harcamaların devam ettiğini, hastane tam bir büyüklüğe ulaştığında 90-100 milyon dolarlık yatırım yapmış olacaklarını bildirdi.

Türkiye’de 565 özel hastanenin bulunduğunu ifade eden Genç, "Memorial Sağlık Grubu olarak büyükşehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de konsolidasyon oyununda önemli bir oyuncu olmak istiyoruz. Doğru yerlerde yeni inşa edilecek hastanelerle veya satın almalarla beraber fırsatlara bakıp değerlendirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Memorial Sağlık Grubu’nun halka arz sürecine ilişkin soru üzerine Genç, Türkiye’deki sermaye piyasalarının gelişimini takdir ettiklerini ve Borsa İstanbul’a açılmak için hazırlıklı olmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Son bir yıldır biz zaten hazırlıklıyız ve doğru zamanlamayı bekliyoruz. Şirketiniz ne kadar iyi performans gösterirse göstersin makro durumlara göre bu kararı erteleyebiliyorsunuz veya değiştirebiliyorsunuz. Bu dönemde halka açılmayı planlıyorduk ama şu anki zamanlamanın doğru olmadığını düşündüğümüz için yönetim kurulumuz bekleme kararı aldı. Vazgeçilen bir durum yok. Şu an erteledik ve doğru zamanı bekliyoruz."

Memorial Bahçelievler’de SGK ile anlaşmanın branş bazlı olacağını aktaran Genç, "Eğer acil gelen bir hasta acilimize başvuruyorsa biz tedavi ediyoruz. İnsani görevimizi yerine getiriyoruz." dedi.

Özel hastanelerde acil hizmetlerde ücret talep edilmeyeceğine yönelik soru üzerine ise Genç, "Gerçekten acil olan hastalara kanun gereği veya vicdani gereğimiz olarak her türlü tedavi yapıyoruz. Çok net açıklama olmadığı için insanlarımız bunu suistimal ediyorlar ve açıklanması gereği doğuyor." ifadelerini kullandı.







