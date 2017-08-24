Memurların 4. dönem toplu sözleşmesi

ANKARA (AA) - Sağlık-Sen, 4. dönem toplu sözleşmesiyle süt izni kullanan sağlık çalışanlarının döner sermayesinden kesinti yapılmayacağını bildirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin hükümet ile sendikalar arasında salı günü imzalandığı anımsatıldı.

Toplu sözleşme kapsamında "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" hizmet koluyla ile ilgili mutabakat metninin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile sendikanın Genel Başkanı Metin Memiş tarafından imzalandığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmzalanan mutabakat metni ile süt izni kullanan sağlık çalışanlarının döner sermayesinden kesinti yapılmayacak. Yine ayda 5, yılda 12 güne kadar olan senelik izinlerde de döner sermaye kesintisi olmayacak. Bunun yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında yaşlı, ağır engelli ve çocuklara hizmet veren yatılı kuruluşlarda görev yapanlara sosyal hizmet tazminatı olarak ilave 10 puan ek ödeme (101 lira) verilmesi de toplu sözleşmede kabul edildi."

- "İcap nöbet ücretlerinin ödenmesi için düzenleme yapılacak"

Yükseköğretim kurumlarındaki adaletsiz döner sermaye katsayılarıyla ilgili çalışma yapılmasının ve sonuçlandırılmasının da karara bağlandığı vurgulanan açıklamada, elde edilen kazanımlar, şöyle sıralandı:

"İcap nöbet ücretlerinin tüm sağlık çalışanlarına ödenmesi için düzenleme yapılacak. 112 çalışanlarının almak zorunda oldukları eğitimlerde geçen sürelerinde döner sermaye ek ödemelerinin eğitim alanlarda yılda 10 gün için, eğitimi verenlerde yılda 20 gün için özellikli birim katsayısı üzerinden değerlendirilmesi sağlandı. AFAD'a bağlı kamplardaki sağlık tesislerinde görev yapanların döner sermaye tavan oranları yüzde 200 oldu. Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa'daki kampların dışındaki sağlık tesislerinde görev yapanların döner sermaye tavan oranlarının yüzde 180 olması sağlandı. Hastanede çalışan diş tabiplerinden hastane ortalamasının altında kalanların döner sermaye ek ödemelerinin hastane ortalaması üzerinden ödenmesi sağlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışanların dini bayramlardaki nöbet ücretleri günlük 5, haftalık 14 saate çıkarıldı."