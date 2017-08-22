Memurların 4. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı (1)

ANKARA (AA) - Kamu çalışanları ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 4. Dönem Toplu Sözleşmesi, hükümet ile sendikalar arasında imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, toplu sözleşme sürecini dün gece itibariyle mutabakatla sonuçlandırdıklarını anımsatarak, uzlaşının herkese hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Ağustos başında başlayan görüşmelerin yoğun ve stresli bir süreç olduğunu belirten Sarıeroğlu, gece geç saatlere kadar çalıştıklarını söyledi.

Vardıkları mutabakatla kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5; 2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılacağını bildiren Sarıeroğlu, şu bilgileri verdi:

"Böylece aile yardımı dahil en düşük devlet memuru maaşımız 2018 yılının ikinci yarısında 2 bin 929 liraya, 2019 yılının ikinci yarısında 3 bin 198 liraya yükselmiştir. Yine kamu çalışanlarımızın ve memur emeklilerimizin maaşlarında 2018 yılında kümülatif olarak 7,6 oranında, 2019 yılında ise 9,2 oranında artış gerçekleşmiştir. 2018-2019 yıllarında ise kümülatif olarak yüzde 17,54 oranında zam yapmış durumundayız. En düşük memur emeklisi maaşı 2018'in ilk altı ayında bin 945 liraya yükselmiş oldu. 2019 yılının ilk altı ayında ise en düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 93 liraya yükseldi."

- "Kamu görevlilerimizin ihtiyaçları, beklentileri, talepleri birinci önceliğimizdi"

Bundan sonraki süreçte de sendikalarla kamu çalışanları açısından daha olumlu adımlar atmayı sürdüreceklerini dile getiren Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Bu yaptığımız maaş artışları bir taraftan kamu çalışanlarımızı memun etmeye yönelikken diğer taraftan da kamu maliye dengesini gözetmeyi temel alan bir anlayışla gerçekleştirildi. Müzakereleri yürütürken birçok parametreyi göz önünde bulundurarak süreci işlettik. Tabii ki kamu görevlilerimizin ihtiyaçları, beklentileri, talepleri birinci önceliğimizdi. Ülkemizin içerisinde geçmiş olduğu süreç, ekonomik dengelerimiz ve istikrarımız bizim için önemliydi ve 80 milyon vatandaşımızın menfaatini gözettik. Enflasyonun orta vadede düşüş trendine girdiği bir ortamda, hükümetimiz mali imkanlarını bu toplu sözleşme sürecinde sonuna kadar kullanarak kamu çalışanlarımızın refah payındaki artışını güçlü şekilde gerçekleştirmiştir. Bu artış oranının piyasalarda da çok olumlu şekilde etki yaptığını memnuniyetle görmüş durumdayız."

Bakan Sarıeroğlu, imzalayacakları toplu sözleşme metninin kamu çalışanları ve memur emeklileri için birçok iyileştirmeyi barındırdığını anlatarak, "Sözleşme metnimizde 258 madde üzerinde uzlaştık. Bu, bugüne kadarki süreçlerde ulaşılan en yüksek noktadır. Yine 70 yeni maddemiz kamu çalışanlarımız ve memur emeklilerimiz için ilk kazanım olarak ortaya konmuştur. 50 maddemizde çok ciddi oranlarda iyileştirme gerçekleştirdik. Bu bağlamda da büyük bir memnuniyet duyduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

- Kamu yemekhanelerinde "helal gıda" sertifikası dönemi

Toplu sözleşmeyle kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinde "helal gıda" sertifikalı ürünlerin tüketilmesinin özendirileceğini bildiren Sarıeroğlu, hacca gitmek isteyen ve hac kurasında adı çıkan kamu görevlilerine 20 günlük ücretsiz izin hakkı tanındığını vurguladı.

Bağıtlanan sözleşmeyle maaş artışının yanında birçok hizmet kolunda mali ve sosyal hakların geliştirildiğini belirten Sarıeroğlu, mutabakat altına alınan başlıca maddeleri şöyle sıraladı:

"Öğretim yılına hazırlık ödeneklerine ciddi miktarlarda artış gerçekleştirdik. Yeni kurulan üniversitelerimizde geliştirme ödeneklerini daha ileri bir boyuta taşıdık. Devlet Hava Meydanları İşletmelerinde, Meteorolojide, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde çalışan personellere ilave havacılık tazminatı verilmesini sağladık. Birçok kamu kurum ve kuruluşunda gerçekleştirilen fazla çalışmalara katılan emekçilerimizin fazla çalışma ücretlerini artırdık. 4/C'li personelimize yapılan ek ödeme miktarlarında yükseltmelere gittik. Engelli kamu personellerimiz de bu sözleşmede bizim için öncelikli oldu. Onlar için mesleki uyum eğitimi koyduk. Çalışma alanlarının fiziki imkanlarının engelli kardeşlerimiz için düzenlenmesine yönelik hükümlerimiz yer aldı. Kamu konutlarından engelli kamu görevlilerinin öncelikli faydalanmasına yönelik hükümlerimiz söz konusu. Yine engelli kamu görevlilerimizin kendi görev alanlarının dışında bir yerde görevlendirilmeleri halinde yanlarında refakatçi bulundurmalarına ilişkin bir imkan bu toplu sözleşmemizde yer aldı.

Benim en çok önemsediğim, engelli çocuğu bulunan kamu çalışanlarımıza çocuk yardımı ödeneğinde çok ciddi miktarda artış gerçekleştirdik. Kadın kamu görevlilerimizin çalışma koşulları bizler için çok önemli. Kadınlarımızın üzerindeki yükleri hafifletmek için önümüzdeki dönemde de inşallah çok etkili çalışmalar konusunda kararlılığımız söz konusu. Bunun ilk izdüşümü olarak kreş imkanlarının geliştirilmesiyle ilgili bazı hususları ve farkındalığı da artıracak şekilde olumlu gördüğümüzü toplu sözleşme metnimizde işledik. Yine arazide çalışan kamu görevlerimizin beklentileri yüksekti. Onlara yönelik düzenlemelerimiz gerçekleşti. Çalışanlarımızın servis ve toplu taşıma araçlarıyla ilgili imkanlarının geliştirilmesiyle ilgili düzenlemelere yer verildi. Resmi ve dini bayram günlerinde görev yapan çalışanların fazla mesailerinin artırılması bu dönemdeki kazanımlardan. Yine belediyelerin bel kemiği olan zabıta ve itfaiye personelinin sosyal haklarında iyileştirme gerçekleştirdik."

Bakan Sarıeroğlu, konuşmasının ardından Kamu İşveren Heyeti Başkanı olarak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile 4. Dönem Toplu Sözleşme metnini imzalandı.

(Sürecek)