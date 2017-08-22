Memurların 4. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı (2)

ANKARA (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 4. Dönem Toplu Sözleşmesi'yle ilgili olarak, "5 milyonu aşkın insanın umudunu, 20 milyonu aşkın insanın beklentisini masada karşılama noktasında bütün sınırlar zorlanmış ve nihayetinde olabileceğin en iyisi bağıtlanabilmiştir." dedi.

Yalçın, 4. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, 21 gündür devam eden toplu sözleşme sürecinin dün gece itibarıyla mutabakatla sonuçlandığını anımsattı.

Masanın her iki tarafı için de iki yıl yürürlükte kalacak bir toplu sözleşmenin müzakeresini ve mücadelesini yürütmenin oldukça zor bir süreç olduğunu ifade eden Yalçın, şunları söyledi:

"Toplamda 5 milyon 100 bin insanın iki yıllık dönemde alacağı maaşa ve diğer haklarına karar vermek akli, ahlaki ve vicdani açıdan büyük bir sorumluluktur. Vardığımız uzlaşma, bu sorumluluğun idrakinde olanların ortak başarısıdır. Bu noktada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için bir parantez açmak gerekiyor. Toplu sözleşmeden kısa süre önce Bakanlık görevine atanan Sayın Bakanın sendikacılık birikimi sürecin uzlaşmayla sonuçlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Kamu İşveren Heyetine öncülük yapan Sayın Sarıeroğlu'na samimi gayreti için teşekkür ediyorum."

- "Kümülatif artış oranında yüzde 40 artış sağlanmıştır"

Yalçın, hükümetin kendilerine 14 Ağustos'ta yaptığı ilk teklifin 2018 ve 2019 yıllarının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yüzde 3'er zam ve enflasyon farkı şeklinde olduğunu anımsattı. Yalçın, yürütülen yoğun müzakerelerin ardından sonraki süreçte hükümetin bu teklifini revize etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Kendilerine dün 2018 yılı için yüzde 3,5 artı 3,5, 2019'un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5'lik yeni bir teklifin sunulduğunu hatırlatan Yalçın, dün gece yarısına kadar devam eden müzakereler sonucunda 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5, 2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zamda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Hükümetin ilk teklifi ile nihai zam oranı arasında mukayese yapan Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"2018 yılının ilk altı ayı için yapılan ilk teklif yüzde 33, ikinci altı ayı için yapılan teklif ise yüzde 16 artırılmış. Böylece 2018 yılına ait kümülatif zam oranında, ilk teklife göre yüzde 25 oranında artış gerçekleşmiştir. 2019 yılının ilk altı ayı için yapılan ilk teklif yüzde 33, ikinci altı ay için yapılan ilk teklif yüzde 66 artırılmış böylece 2019 yılına ait kümülatif zam oranında, ilk teklife göre yüzde 50 oranında artış gerçekleşmiştir. İki yıllık kümülatif zam oranında ilk teklifte oran yüzde 12,5 iken imza altına alacağımız iki yıllık kümülatif artış oranı yüzde 17,54 olmuştur. Bu şekilde kümülatif artış oranında yüzde 40 artış sağlanmıştır. Bir başka ifadeyle siyasi irade, kamu görevlilerine iki yıl için yapılacak zam oranına ilişkin teklifini yüzde 40 artırmıştır."

Toplu sözleşme müzakerelerinin son günündeki uzlaşmayı ve 4. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin imza altına alınmasını çok önemli bulduklarını ifade eden Yalçın, "5 milyonu aşkın insanın umudunu, 20 milyonu aşkın insanın beklentisini masada karşılama noktasında bütün sınırlar zorlanmış ve nihayetinde olabileceğin en iyisi bağıtlanabilmiştir. Onun için yorgun, gergin geçen, arkadaşlarımızı bu anlamda üzdüğümüz hususlar olabilir ama neticede bütün kamu görevlilerinin sevinmesi, bütün toplumun sevinmesi önemli. Gelinen noktada bu mutabakatın ortaya çıkması son derece önemli ve değerlidir."

Yalçın'ın konuşmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile 4. Dönem Toplu Sözleşme metni imzalandı.

(Bitti)