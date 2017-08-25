Memurların 4. Dönem Toplu Sözleşmesi Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Kamu çalışanlarının ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 4. Dönem Toplu Sözleşmesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu İşveren Heyeti Başkanlığı ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanının (Memur-Sen) taraf olduğu sözleşme 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2019 arasında geçerli olacak.

Sözleşmeyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarında 2018 yılının ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 3,5; 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 5 oranında artış sağlandı.

Ayrıca, sözleşme kapsamda mevcut 258 maddede düzenleme, 50 maddede iyileştirme yapıldı. Eklenen 70 yeni madde ile kamu çalışanları ve memur emeklilerine yeni kazanımlar sağlandı.

Geneli ilgilendiren toplu sözleşmenin yanında, "büro, bankacılık ve sigortacılık", "eğitim, öğreti̇m ve bilim", "sağlık ve sosyal", "yerel yönetim", "basın, yayın ve iletişim", "kültür ve sanat", "bayındırlık, inşaat ve köy", "ulaştırma", "tarım ve ormancılık", "enerji, sanayi ve madencilik" ile "Diyanet" ve vakıf" olmak üzere 11 hizmet kolunda imzalanan sözleşmelerin ayrıntıları da yer aldı.