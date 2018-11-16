"Menkul kıymetleştirme konusundaki değişikliklerden memnuniyet duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, menkul kıymetler tebliğlerinde yapılan değişikliklere ilişkin, "Uzunca süredir sektörde çalışmalar yapılmakla birlikte istenilen seviyeye gelinemeyen menkul kıymetleştirme konusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan ve sürecin önünü açan değişikliklerden büyük bir memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bilgehan Kuru, SPK tarafından açıklanan "Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler ile Teminatlı Menkul Kıymetler" tebliğlerinde yapılan değişikliklere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Ziraat Bankası olarak banka bilançosunda yer alan yüksek kaliteli kredi portföylerinin menkul kıymetleştirilmesinin, bir süredir gündemlerinde bulunan konular arasında yer aldığını aktaran Kuru, "Uzunca süredir sektörde çalışmalar yapılmakla birlikte istenilen seviyeye gelinemeyen menkul kıymetleştirme konusunda SPK tarafından açıklanan ve sürecin önünü açan değişikliklerden büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kuru, tasarruf eğilimlerinin geliştirilmesinin ve yatırım araçlarının çeşitlendirilmesinin finansal piyasaların derinleşmesini temin yolunda önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Türkiye'de sermaye piyasalarının gelişimi ve mevduat dışı kaynakların çeşitlendirilmesi stratejisi açısından, alınan kararların çok önemli bir katkısı olacağını belirten Kuru, "Yurt dışında çok başarılı örnekleri olan benzeri uygulamaların ülkemiz ve bankacılık sektörümüz koşullarına uygun şekilde yorumlanması ile gerek sektörün finansman alternatiflerinin, gerekse yatırımcılar açısından yenilikçi ve güvenli yatırım aracı alternatiflerinin çeşitlendirilmesi imkanı doğacaktır. Ziraat Bankası olarak finans ve bankacılık sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak her tür yapı ve girişimde yer almaya ve ülke bilançosunu öncelikli kıldığımız stratejimizi sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.