Merakla başladığı maket yapımı ekmek kapısı oldu

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta, merakından başladığı Safranbolu geleneksel Türk evleri maketlerinin yapımında zamanla ustalaşan ve satışa sunan Didem Çimen Turan, il dışından gelen siparişlere de yetişmeye çalışarak ev ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Kozlu ilçesinde yaşayan ve iş aradığı dönemde tanıştığı kişinin yaptığı maket evlere ilgi duyan 30 yaşındaki Turan, bölgede tercih edilen hediyelik eşyalar arasında önemli yer tutan "Safranbolu evleri"nin maketini yapmaya karar verdi.

Kadın girişimci, ailesinin desteğiyle üretimini her geçen gün arttırdığı ve zaman içerisinde çeşitlendirerek satışını yaptığı ürünlerle merakını gelir kapısına çevirip, aile bütçesine önemli katkı sağladı.

Üretiminin her aşaması emek ve sabır isteyen maketlerin sayısını her siparişte bin adetin üzerine çıkaran Turan, bazı işlemleri ev hanımlarına yaptırarak, onların da para kazanmalarını sağlıyor.



Üretime katkıda bulunmanın memnuniyetini yaşayan Turan, yaptığı işle hayalleri olan ev hanımlarına örnek olmayı hedefliyor.

- "Sabır ve emek isteyen bir iş"

Turan, maket ev yapımına merak üzerine başladığını söyledi.

Ailesinin desteğiyle yaptığı işi büyütmeye karar verdiğini belirten Turan, zaman içerisinde de sipariş alarak kendi ürünlerinin satışını gerçekleştirdiğini ifade etti.

Didem Çimen Turan, maket yapımının sabır ve emek istediğini anlatarak, "Camlama, perdeleme, çıtalama gibi maketlere tek tek işlem uyguluyoruz. Ayrıca bekleme süresi olan bir iş. İlk zamanlar çok zorlandım. Şu an hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Şehir dışına gönderiyoruz." dedi.

- "Amacım hanımların ev ekonomilerine katkı sağlamaları"

Taleplerin her geçen gün arttığını dikkati çeken Turan, şöyle konuştu:

"Bizi duyan, en azından bu işe başladığımızı öğrenen, bu işle ilgilenen arkadaşlar siparişlerini veriyorlar. İstedikleri özel siparişleri, modellere göre hazırlayıp gönderiyoruz. Çevremizden çok güzel tepkiler aldık. Ev hanımları evlerine katkıda bulunmak için bize talepte bulundular. Biz de çıtalama, camlama ve perdeleme gibi belirli kısımlarını onlara verip, birbirimize destek sağlıyoruz."

Turan, bundan sonraki hedefinin, farklı modeller çalışıp işini büyütmek olduğunu belirterek, "Merakla başladığım bu işte, ev ekonomime katkı sağladım. Amacım ev hanımlarına örnek olmak ve onların da ev ekonomilerine katkılarını sağlamak." dedi.

Zonguldak'ta yaşayan birçok kişinin Safranbolu evlerini görmediğini anlatan Turan, tarihi konakların maketlerini hediyelik eşya olarak alma şansı olmayanların kendisinden temin ettiğini, ailelerine veya şehir dışındaki akrabalarına hediye olarak gönderdiklerini sözlerine ekledi.