"Mercedes-Benz Türk StartUP 2019"un kazananları açıklandı

İSTANBUL (AA) – Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında 3 farklı kategoride büyük ödülleri alan 3 startup’a toplamda 150 bin TL’lik para ödülü verildi.



Mercedes-Benz Türk’ün 50. yılını kutladığı 2017 yılında başlattığı ve bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Mercedes-Benz Türk StartUP" yarışmasının kazananları düzenlenen törenle açıklandı.



Türkiye’nin 43 ilinden 600’ü aşkın girişimcinin başvurduğu yarışmada 3 aşamada süren eleme süreci sonunda toplamda 150 bin TL değerindeki büyük ödülü "Teknoloji", "Sosyal Fayda" ve "Jüri Özel Ödülü" kategorilerinin kazananları paylaştı. Bu yılın büyük ödülleri Ankara, İzmir ve Yalova’dan katılan startup’ların oldu.

İlk 60’a kalarak bir günlük eğitim kampı ile yarışmadaki eğitim serüvenlerine başlayan ve jüri değerlendirmeleriyle ilk 10’a giren startup’lara "StartUP Boost" adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edildi.



Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, ödül töreninde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Mercedes-Benz Türk StartUP projemiz ile üç yıldır Türkiye’nin genç ve yaratıcı zihinlerini destekleyerek ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz ve oldukça başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bunu her yıl giderek artan ve hızı kesilmeyen başvurulardan aldığımız çok değerli geri bildirimlerden görüyoruz. En önemlisi yarışmamızdan ödül alan startup’ların hayatlarındaki değişim, topluma ve çevreye sağladıkları faydalar, bize doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor."