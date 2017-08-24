KİLİS (AA) - Mercidabık Zaferi'nin 501. yıl dönümü, Kilis'in Yavuzlu beldesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Beldedeki tören Yavuz Sultan Selim büstüne çelenk konulmasıyla başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Mehmet Tekinarslan, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve Belediye Başkanı Hasan Kara halkı selamladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının konseriyle devam eden programda, Kilis Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ekibi ve öğrenciler tarafından tekvando ve eskrim gösterileri sunuldu.

Vali Tekarslan, törende yaptığı konuşmada, Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Mercidabık Seferi'nin, Osmanlı Devleti'nin doğu ve güney sınırlarını emniyete almak, tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmek ve Müslüman halkların birliğini temin etmek amacıyla çıkılmış kutlu bir sefer olduğunu dile getiren Tekinarslan, şöyle konuştu:

"1516 yılının 24 Ağustos günü zaferle süslenen bu sefer, Türk İslam tarihi açısından askeri bir zafer olmasının çok ötesinde başta Mezopotamya ve Kuzey Afrika olmak üzere çok geniş bir coğrafyada yüzyıllarca sürecek olan barış, huzur ve adaletin mihenk taşı olmuştur. Yavuz Sultan Selim Han bu zafer sonrası İslamiyet'in bayraktarlığını büyük Türk milletine emanet etmiştir.

Bu emanet, alındığı günden bu yana şeref ve kararlılıkla taşınmaktadır. Zaferden 500 yıl sonra yine milletimizin güvenliği ve devletimizin bekası için aynı topraklarda canımız pahasına mücadele etmek tarihin bir tekerrürü gibi adeta üzerimize vacip olmuş ve 24 Ağustos günü icra edilen Fırat Kalkanı, başta DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütleri olmak üzere öncelikle sınır illerimize yönelik tehditleri ve saldırıları genelde de ülkemizin genel güvenliğine yönelik saldırıların ortadan kaldırılması aynı zamanda güneyimizde yaşayan mazlum insanları, adı her ne olursa olsun bütün zalim örgütlerin zulmünden kurtarılması amacıyla yürütülmüş bir harekattır."

Törende, ayrıca AK Parti Kilis milletvekilleri Hilmi Dülger ve Reşit Polat ile Belediye Başkanı Hasan Kara da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Vali Tekinarslan Fırat Kalkanı Harekatı şehidi, Binbaşı Bülent Albayrak'ın eşi Şerife Albayarak'a plaket takdim etti.