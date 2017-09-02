Merdivenden düşen kişi ağır yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca İlçesinde denize inen basaklardan dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Liman bölgesinde denizi izleyen Durmuş Yıldırım (50), yaklaşık 5 metrelik merdivenlerden deniz kenarına inmek istedi. Dengesini kaybederek deniz kenarına düşen Yıldırım, ağır yaralandı.
Çevredekilerin yardımı ile bulunduğu yerden kıyıya alınan Yıldırım, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgeye turistik amaçlı geldiği öğrenilen Yıldırım'ın kafa bölgesinden yara aldığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.