"Merdivenli" hırsız güvenlik kamerasında

KIRŞEHİR (AA) - Merdiven yardımıyla 9 ilde 80 hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen zanlı, Kırşehir'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir'in farklı mahallelerinde bulunan 4 ikametgahtaki hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini inceledi.

Hırsızlıkların sabaha karşı yapıldığını belirleyen polis, kentteki gece devriyesi ekiplerinin sayısını artırdı.

Mahalle aralarında rutin kontrol yapan polis ekipleri, MOBESE kameralarından, Yenice Mahallesi'nde 61 plakalı otomobildeki şüphelinin sokağın girişine aracını bırakarak dolaşmaya başladığını fark etti.

Gece saatlerinde sokakta dolaşan zanlının hareketlerinden şüphelenen ekipler, takibini sürdürdü. Araçtan aldığı merdivenle bir apartmanın birinci katındaki eve balkondan giren şüphelinin yakalanması için operasyona başlandı.

Sokağın farklı yerlerinde konuşlanan ekipler, şüpheli M.K'yi (29), evden bazı değerli eşyaları çaldıktan sonra otomobiline binerken suçüstü yakaladı.

Hırsızlık anı, binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

M.K'yi sorgulamak için emniyete götüren ekipler, diğer hırsızlık olaylarıyla ilgili MOBESE kayıtları ve 74 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlının aynı kişi olduğunu belirledi.

Sorgusunun ardınan adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.K'nin kimlik sorgulamasında, Ankara'da yaşamasına rağmen Kırşehir'e gelerek hırsızlık yaptığı, daha önce de Aksaray, Amasya, Karabük, Kastamonu, Bartın, Çankırı, Bolu ve Düzce'nin de aralarında bulunduğu 9 ilde 80 hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

Şüphelinin, diğer illerdeki hırsızlıklarda da merdiven kullandığı, genellikle apartmanların birinci katlarını gözüne kestirdiği belirtildi.

Evlerden bilgisayar, televizyon, elektrikli ev aletleri, altın, para ve değerli ziynet eşyaları ile değerli malzemeleri çalan zanlının bunları başka illerde sattığı öğrenildi.