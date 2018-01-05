"Merhaba Umut" dünyaya örnek olmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell tarafından geliştirilen "Merhaba Umut" uygulaması, GSM Operatörleri Birliği'nin (GSMA) teknoloji ile hayatları değiştiren 20 mobil iletişim şirketi listesine girdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kucak açtığı Suriyelilerin hayatlarını iyileştirmek ve adaptasyon sürecini hızlandırmak için hazırlanan "Merhaba Umut" uygulaması, GSMA'in "Case For Change" kampanyasında yer aldı.

5 kıtada 18 hikayeye odaklanan "Case For Change" kampanyası kapsamında, "Merhaba Umut"u dünyaya aktör İlker Kızmaz ve sosyal medya fenomeni eşi Aslı Kızmaz anlattı. Filmde ünlü çifte, Suriyeli Bana Alabed, Denya Sebsebi ve Fatih Sheikhtaha eşlik etti.



İstanbul'un sembol noktaları Emirgan, Kanlıca iskelesi ve Salacak sahilinde çekilen filmde, savaştan kaçarak ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin durumu anlatılarak, Türkiye'nin Suriyelilere kucak açtığı vurgulandı. Suriyeli gençlerin Türkçe öğrenmeleri ve yeni bir dil ile yeni bir hayata başlayabilmeleri için mobil iletişimin yarattığı imkanlara işaret edildi.







- Twitter'la dünyaya sesini duyuran 8 yaşındaki Bana da rol aldı





Filmde İlker-Aslı Kızmaz çiftine eşlik eden Bana Alabed de tüm dünyanın tanıdığı savaş mağdurları olarak projeye destek verdi. Henüz 7 yaşında, Doğu Halep’in bombalandığı günlerde attığı tweet'lerle tüm dünyanın dikkatini bölgeye çeken Bana Alabed, ailesiyle birlikte savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı. Bana, "Merhaba Umut" uygulamasının Türkiye'deki yeni hayatlarına alışma sürecinde onlara birçok kolaylık sağladığını aktardı.

Türkiye’ye geldikten sonra Kızılay Toplum Merkezi'nde derslere katılarak ve "Merhaba Umut" uygulamasını kullanarak hızla Türkçe öğrenen Denya Sebsebi ve çalışma hayatına girerek ekonomiye katkıda bulunmayı hedefleyen Fatih Sheikhtaha da filmde rol alan diğer isimler oldu. "Hayalim resim öğretmeni olmaktı ama savaş hem anılarımızı hem de hayallerimizi öldürdü" diyen Denya ve en yakın arkadaşını hava saldırısında kaybeden Fatih de, "Merhaba Umut"un, Türkiye’ye dair umutlarını daha da arttırdığını kaydetti.

"Merhaba Umut"; sesli çeviri, Türkçe'de günlük hayatta en çok kullanılan kelime ve cümleleri yazılı ve sesli olarak öğrenme, Türkiye’deki günlük yaşam için yardımcı olacak bilgilere kolayca erişim ve Turkcell Arapça Çağrı Merkezi’ne kolay ulaşım özelliklerini barındırıyor.





- "Projede yer almaktan onur duyuyorum"





Aslı Kızmaz, Suriyelilerin Türkçe öğrenme, iletişim ve bilgiye kolay ulaşma konusundaki ihtiyaçlarına çözüm sunmak amacıyla geliştirilen "Merhaba Umut"un tanıtım filminde rol aldığı için onur duyduğunu belirterek, "Bir sabah uyanıyorsun ve maddi manevi her şeyini geride bırakıp hiç bir şeyini bilmediğin bir ülkeye gitmek zorunda kalıyorsun. Hayattaki en zor duygulardan biri bu ve yaşamayan bilemez. Dilini konuşamadığın, insanlarını tanımadığın, sokaklarını bilmediğin bir yere gidiyorsun. Böylesi büyük bir soruna dikkat çekilen böylesi önemli bir projede yer almaktan büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



İlker Kızmaz ise kısa bir süre önce Suriye'deki savaşı konu alan bir filmde rol aldığını aktararak, "Suriyelilerin yaşadıklarıyla ilgili farkındalığı artıran bir proje. Bu konuyu ünlü birinin ağzından duymak, empati kurmak konusunda yardımcı oluyor ve daha çok insana ulaşmasını sağlıyor." yorumunu yaptı.





