Meriç Nehri'nin 'sigortası'nda sona gelindi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Meriç Nehri'nin taşmasını önlemek amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Karaağaç Tahliye Kanalı Projesi'nde (Kanal Edirne) kazı çalışmaları tamamlandı.

DSİ 11. Bölge Müdür Vekili Serkan Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tahliye kanalı sayesinde taşkın anında suyun bir kısmının kanal aracılığıyla akıntının rahat sağlanacağı yere taşınacağını ve kent merkezinin taşkından korunacağını belirtti.

Kanal Edirne'nin olası taşkınlarda "sigorta" görevi göreceğini ifade eden Genç, şöyle devam etti:

"Kanalımızın 7 bin 800 metre uzunluğunda, 50 metre taban genişliğinde ve 4,5 metre derinliğe sahip. Kanal Edirne projesine 2015 yılında start verdik. Günümüz itibarıyla kazı işleri tamamlanma noktasına geldi."

Genç, "Köprü inşaatı ve seddeler 2018 yılında tamamlandığında kanal hizmete girecek. Ondan sonrada kanalın faydasını görmeye başlayacağız." dedi.

Muhabir: Gökhan Zobar