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Meriç Nehri'nin yatağı taşkınlara karşı temizleniyor

- Çalışmalar kapsamında akıntıyla gelen 3 milyon metreküp kumun temizlenmesi amaçlanıyor

Meriç Nehri'nin yatağı taşkınlara karşı temizleniyor

EDİRNE (AA) - Meriç Nehri'nin yatağındaki kumlar temizleniyor.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü nehrin ortasında neredeyse futbol maçı yapılabilecek büyüklükteki adacıktan kıyıya toprak doldurma yöntemiyle tahliye yolu oluşturdu.

Bu sayede kamyon ve kepçeler geçebildiği adada temizlik çalışmalarını yürütüyor.

DSİ yetkililerinden edinilen bilgiye göre, taşkın önlemi kapsamında başlanan temizlik çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmalar Türkiye ile Yunanistan arasındaki doğal sınırı oluşturan nehrin 5 buçuk kilometrelik kısmında yapılacak.

Akıntıyla gelen 3 milyon metreküp kumun yataktan temizlenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda kuraklığa bağlı ortaya çıkan kum adacıkları da ortadan kalkacak.

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KumMeriç NehriTemizlik
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