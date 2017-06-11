Meriç ve Tunca'nın debileri yükseldi

EDİRNE (AA) - Edirne'deki etkili sağanaklar Meriç ve Tunca nehrinin debisinde artışa neden oldu.

Edirne'deki Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri bölgede etkili olan yağışlara bağlı olarak yükseldi.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini hem havzasındaki hem de Edirne'deki lokal yağışlar olumlu yönde etkiledi.

DSİ verilerine göre mayıs ayı başında 60 metreküp / saniye seviyelerinde akan Meriç'in debisi yağışların etkisiyle yaklaşık 2 kat arttı. Son ölçümlerde Kirişhane istasyonundan Meriç nehrinin debisi saniyede 103 metreküp olarak ölçüldü.

Yağışlara bağlı olarak debisinde artış olan Tunca'nın da Değirmenyeni istasyonundaki son ölçümü 7 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Artışın, taşkına neden olabilecek seviyede bulunmadığı bildirildi.