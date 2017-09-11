Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı

Merkel ile Putin Kuzey Kore ve Ukrayna'yı görüştü

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore ve Ukrayna'daki durumu görüştükleri bildirildi. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel'in bugün...

Merkel ile Putin Kuzey Kore ve Ukrayna'yı görüştü

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore ve Ukrayna'daki durumu görüştükleri bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel'in bugün Putin ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmede iki liderin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlanmasına ilişkin ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği konusunda hemfikir olunduğunu ifade eden Seibert, Şansölye Merkel'in, Kuzey Kore'nin tutumunu değiştirmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) hızlı şekilde yaptırım kararları alma çabalarını desteklediğini kaydetti.

- Ukrayna

Seibert, iki liderin, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donbas bölgesine BM misyonunun gönderilmesine ilişkin teklifini de ele aldığını aktardı.

Merkel'in, Rus inisiyatifini prensipte memnuniyetle karşıladığını ancak görevlendirmeye ilişkin bazı değişikliklerin yapılması gerektiğine dikkati çektiğini kaydeden Seibert, Putin'in de bunu olumlu karşıladığını ve planlanan BM misyonunun temas hattıyla sınırlı olmamasını kabul ettiğini belirtti.

Seibert, söz konusu BM misyonuyla daha çok Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin Minsk önlemler paketi kapsamında görev yaptıkları yerlerde korunacağını kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakan Angela MerkelKuzey KoreRusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir PutinUkrayna
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5