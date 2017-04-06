Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Merkel-Kenny görüşmesi

- Almanya Başbakanı Merkel: - "Biz bu (Brexit) müzakerelere yapıcı bir şekilde gireceğiz. Buna çok şey bağlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Elbette biz 27 ülkenin çıkarlarını koruyacağız"

Merkel-Kenny görüşmesi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere’nin AB’den ayırlması (Brexit) sürecindeki müzakerelerde yapıcı olunacağını söyledi.

İrlanda Başbakanı Enda Kenny ile yapacağı görüşme öncesinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, İngiltere’nin AB’den ayrılma konusunda müracaatını yaptığını, AB’nin de bu konuda hazırlık içinde olduğunu ve Avrupa Konseyi’nin 29 Nisan’da bunu ele alacağını ifade etti.

Alman Şansölyesi, "Biz bu (Brexit) müzakerelere yapıcı bir şekilde gireceğiz. Buna çok şey bağlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Elbette biz 27 ülkenin çıkarlarını koruyacağız." dedi.

Merkel, AB ile İngiltere’nin birbirine bağımlı olduğundan dolayı gelecekte de partner olarak kalacaklarını vurguladı.

Merkel, İrlanda'nın Brexit'ten özel olarak etkileneceğine işaret ederek, görüşmede İrlanda'nın gelecek durumuyla ilgili beklentileri ele alacaklarını ve İrlanda'nın çıkarlarını korumaya yardımcı olacaklarını dile getirdi.

İrlanda Başbakanı Kenny de Brexit'in olası olumsuz yönleriyle ülkesinin etkilenebileceğini belirtti.

İrlanda için AB’nin her zaman merkezi öneme sahip olduğunu ifade eden Kenny, İrlanda’nın yerinin AB olduğunu kaydetti.

Kuzey İrlanda’ya ilişkin barış sürecinin önemine de işaret eden Kenny, Kuzey İrlanda’nın istikrarını hiçbir şeyin sarsmaması gerektiğini kaydetti.

Kenny, Brexit’in ekonomik olarak ülkesini etkileyebileceği endişesinin bulunduğuna dikkati çekerek, son yıllarda işsizliğin düşmesi ve ekonominin canlanması konusunda yoğun çaba harcadıklarını, budan dolay bu istikrarlı durumun korunmasını istediklerini vurguladı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakan Angela MerkelBerlinİrlanda Başbakanı Enda Kenny
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5