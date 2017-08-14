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Merkel koalisyon istemiyor

- Almanya Başbakanı Merkel: - "Sol Parti ve Almanya için Alternatif partileriyle koalisyon kurmayacağız"

Merkel koalisyon istemiyor

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, eylülde yapılacak genel seçimler sonrası aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Sol Parti (Die Linke) ile koalisyon kurmayacaklarını açıkladı.

Almanya'da 24 Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesinde kampanya çalışmalarını sürdüren Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Merkel, Phoenix televizyonunun Forum Politik programına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Merkel, Hür Demokrat Partisinin (FDP) doğal bir koalisyon partneri olup olmadığını sorusuna, ''Tabii ki doğal bir koalisyon yoktur, her parti öncelikle kendisi için çalışır. Eğer doğal bir partnerden bahsedecek olursak o da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'dir (CSU)'' dedi.

Merkel ayrıca seçim sonrası için ''Sol Parti ve Almanya için Alternatif partileriyle koalisyon kurmayacağız.'' ifadesini kullandı.

Almanya'da yapılan anketlerde CDU'nun oyları yüzde 39 civarında görünürken en yakın rakibi Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oyları ise yüzde 24 düzeyinde seyrediyor.


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Almanya Başbakan Angela Merkel
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