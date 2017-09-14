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Merkel, Uluslararası Otomobil Fuarı'nın açılışını yaptı

- Almanya Başbakanı Merkel, otomotiv sektörünün, kaybettiği güveni yeniden kazanması gerektiğini belirtti

Merkel, Uluslararası Otomobil Fuarı'nın açılışını yaptı

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, egzoz emisyon skandalıyla gündemde olan otomotiv sektörünün, kaybettiği güveni hızla yeniden kazanması gerektiğini belirtti.

Merkel, Frankfurt kentinde bugün başlayan Uluslararası Otomobil Fuarı’nın (IAA) açılışını yaptı.

Merkel, burada yaptığı konuşmada, egzoz emisyon skandalına değinerek, otomobil endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlerin, yasal boşlukları kötüye kullandığını söyledi.

Merkel, "Böylelikle sadece kendilerine zarar vermediler, tüketicileri ve kurumları yanılttılar ve hayal kırıklığına uğrattılar." değerlendirmesini yaptı.

Sektöre yönelik güvenin kaybolduğuna işaret eden Merkel, "Bundan dolayı, inandırıcılığını ve güvenini geri kazanması için ellerinden geleni yapması lazım." dedi.

Geleceğe bakıldığında geçmişteki hatalardan ders çıkarılması ve bu hataların tekrarlanmamasını isteyen Merkel, otomobil sektörünün Alman ekonomisi için önemine dikkati çekti.

Merkel, fuarda araçlarını sergileyen bazı şirketlerin stantlarını ziyaret ederek, yenilikler hakkında bilgi aldı.

Uluslararası Otomobil Fuarı, 24 Eylül’e kadar açık kalacak.

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