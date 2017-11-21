Merkel'den koalisyon krizi açıklaması

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, azınlık hükümeti kurma konusunda planlaması olmadığını söyledi.

Merkel, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’de yayımlanan "Brennpunkt" programında yaptığı açıklamada, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki koalisyon kurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından artık kararı Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in vereceğini belirtti.



Steinmeier’in gelecek günlerde parti liderleriyle görüşeceğine işaret eden Merkel kendisinin de bu çerçevede yeniden cumhurbaşkanı ile konuşacağını kaydetti.



Merkel, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon görüşmeleri yapıp yapmayacağına ilişkin soruya, buna cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşmeden sonra karar vereceğini söyledi.



SPD’nin koalisyonda yer almayacağına karar verdiğine işaret eden Merkel, bu karara bakıldığında SPD’nin sorumluluk almak istemediğini ancak buna rağmen kendisinin SPD ile görüşmelere hazır olduğunu belirtti.



SPD’nin bu tutumunu sürdürmesi durumunda azınlık hükümetini düşünüp düşünmediği yönündeki soruya Merkel, “Planlarımda azınlık hükümeti kurmak yok ancak önümüzdeki günlere bakacağız. Erken seçim de bir yol. İstikrarlı bir hükümet ve önünde birçok konunun üstesinden gelecek olan bir ülkede azınlık hükümetini iyi düşünmek gerekiyor. Hiçbir zaman hiçbir şeye hayır demek istemiyorum. Ben çok kuşkuluyum ve erken seçimin daha iyi bir yol olacağına inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, mevcut durumda hükümetin kurulamayacağı kararını cumhurbaşkanının vereceğine dikkati çekti.



Erken seçim olması durumda yeniden partisinin başbakan adayı olacağını vurgulayan Merkel, 2 ay önce yapılan seçimlerde ülkeye 4 yıl hizmet etme sözü verdiğini anımsattı.



FDP ve Yeşiller ile yaptıkları görüşmelerde önemli ilerleme sağladıklarını ifade eden Merkel, ancak FDP’nin koalisyon ön görüşmelerinden çekilme kararını kabul etmek gerektiğini kaydetti.



Merkel, kendisinin ön görüşmeleri iyi yönetmediği şeklindeki eleştirilere ilişkin de hata yapmadığını savunarak ''Yapabileceğim her şeyi yaptım'' dedi.

- Schulz-Steinmeier görüşmesi önem kazandı

Almanya'da tüm bu yaşananların ardından çarşamba günü SPD Genel Başkanı Martin Schulz'un Cumhurbaşkanı Steinmeier ile yapacağı görüşme önem kazandı.



SPD'nin bu görüşmenin ardından vereceği karar ülkenin de kaderini etkileyecek.

SPD'nin olumsuz bir karar vermesi durumunda 70 yıldır ilk kez Almanya'da seçimin ardından hükümet kurulamadığı için erken seçime gitme ihtimali ilk sıraya yükselecek.

SPD'nin olumlu karar vermesi durumunda ise CDU Genel Başkanı Merkel SPD'ye koalisyon ön görüşmeleri için davette bulunacak.

Öte yandan ARD'nin yayınladığı kamuoyu anketine göre Alman halkının yüzde 57'i FDP'nin ön görüşmelerden çekilmesini üzücü bulurken yüzde 31'inin ise olumlu bulduğu ifade edildi.

Aynı ankette Almanların yüzde 29'u azınlık hükümeti kurulmasına sıcak bakarken buna karşı yüzde 63'ünün erken seçimden yana olduğu belirtildi.







