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Merkel'den Türkiye'ye silah satışına ilişkin açıklama

- Almanya Başbakanı Merkel: - "Türkiye bizimle birlikte NATO'dadır. Hangi silahları ihraç ettiğimize tek tek karar veriyoruz. Burada pek çok kısıtlayıcı bakışlar oldu. Buna rağmen birlikte DEAŞ'e karşı savaşıyoruz. Dolayısıyla nasıl hareket edeceğimizi ayrı ayrı tartmamız lazım. Söylediğim gibi (NATO'da) ittifaktayız" - "Güvenlik konularında da Türkiye ile iş birliğine bağlıyız. Terör faaliyetlerine ilişkin bilgi alışverişinde de. Tüm siyasi farklılıklara rağmen bunu her zaman göz önünde bulundurmamız lazım"

Merkel'den Türkiye'ye silah satışına ilişkin açıklama

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin hangi silahları ihraç ettiğine tek tek karar verdiğini belirterek, Almanya’nın güvenlik konularında Türkiye ile iş birliğine bağlı olduğunu söyledi.

Merkel, "NDR Info" adlı radyoya verdiği röportajda, ülkesinin, Türkiye'ye silah satışlarını değerlendirdi.

"Alman hükümeti bu yılın başından bu yana Türkiye'ye toplam 25 milyon avronun üzerinde silah satışına onay verdi. Sayın Merkel bunu durduracak mısınız?" sorusunu Merkel, "Türkiye bizimle birlikte NATO’dadır. Hangi silahları ihraç ettiğimize tek tek karar veriyoruz. Burada pek çok kısıtlayıcı bakışlar oldu. Buna rağmen birlikte DEAŞ’e karşı savaşıyoruz. Dolayısıyla nasıl hareket edeceğimizi ayrı ayrı tartmamız lazım. Söylediğim gibi (NATO'da) ittifaktayız. Güvenlik konularında da Türkiye ile iş birliğine bağlıyız. Terör faaliyetlerine ilişkin bilgi alışverişinde de. Tüm siyasi farklılıklara rağmen bunu her zaman göz önünde bulundurmamız lazım." şeklinde cevapladı.

Silah satışlarının kapsamının bu ölçüde kalıp kalmayacağına ilişkin de Merkel, kararların, Federal Güvenlik Konseyi tarafından tek tek verildiğini anımsattı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise silah satışlarına ilişkin Türkiye'nin büyük taleplerinin "beklemede" olduğunu ifade etmişti.

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MerkelSilah SatışıTürkiye
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