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Merkel'den yeni yıl mesajı

- Almanya Başbakanı Merkel: - “Dünya bizi beklemiyor. Almanya’nın 10, 15 yıl sonra da iyi durumda olması için şimdi koşulları oluşturmamız lazım”

Merkel'den yeni yıl mesajı

BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın gelecekte de iyi durumda olması için şimdiden koşulların oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Merkel, yeni yıl mesajında, Almanya’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimden sonra bir hükümetin kurulamadığına dikkati çekerek, yeni yılda hükümet kurulması için çaba harcayacağını bildirdi.

Seçmenlerin siyasetçilere gelecekteki güçlüklerle ilgilenme ve tüm halkın ihtiyaçlarını gözetme görevi verdiğini belirten Merkel, “Bu konuda, özellikle de yeni yılda hızlı şekilde istikrarlı bir hükümetin kurulmasındaki çalışmaya ilişkin kendimi yükümlü hissediyorum.” ifadesini kullandı.

Başbakan Merkel, gelecekte de Almanya'nın iyi durumda olması gerektiğine işaret ederek, mesajında "Dünya bizi beklemiyor. Almanya’nın 10, 15 yıl sonra da iyi durumda olması için şimdi koşulları oluşturmamız lazım.” ifadesine yer verdi.

Merkel, bunlar için iş yerlerinin korunması, yeni istihdamın oluşturulması, dijitalleşme, iyi bir yaşlılık bakımı, ailelerin mali açıdan rahatlatılması ve eşit yaşam koşullarının oluşturulması gerektiğini kaydetti.

“Almanya’nın geleceği ayrılmaz şekilde Avrupa’nın geleceğine bağlıdır.” değerlendirmesinde bulunan Merkel, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin her zamankinden daha fazla topluluk olarak birlik içinde olmasının önemine değindi. Merkel, bunun gelecek yılların en önemli konusu olacağını kaydetti.

Merkel, Almanya ve Fransa'nın Avrupa'nın geleceğe hazır olması için çalışacağını belirtti.

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