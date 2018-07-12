Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 621 milyon dolar artarak 102 milyar 23 milyon dolara çıktı.



TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 6 Temmuz ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 529 milyon dolar artışla 79 milyar 95 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 29 Haziran ile biten haftada 75 milyar 566 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 92 milyon dolar yükselişle 22 milyar 836 milyon dolardan 22 milyar 928 milyon dolara ulaştı.



Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 621 milyon dolar artışla 98 milyar 402 milyon dolardan 102 milyar 23 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 27.01.2017 15.315 92.517 107.832 24.02.2017 16.011 91.089 107.100 31.03.2017 17.102 88.578 105.680 28.04.2017 17.748 84.987 102.735 26.05.2017 17.961 86.971 104.932 30.06.2017 18.512 90.197 108.709 31.08.2017 20.509 91.483 111.992 29.09.2017 20.441 91.503 111.944 27.10.2017 21.420 95.481 116.901 24.11.2017 22.595 96.350 118.945 29.12.2017 23.542 84.111 107.653 26.01.2018 25.341 91.392 116.733 23.02.2018 25.241 88.655 113.896 30.03.2018 25.345 84.702 110.047 27.04.2018 25.189 87.573 112.762 04.05.2018 24.779 86.173 110.952 11.05.2018 25.088 85.623 110.711 18.05.2018 24.154 84.708 108.862 25.05.2018 24.470 83.762 108.232 01.06.2018 24.481 82.165 106.646 08.06.2018 24.530 82.218 106.748 14.06.2018 24.671 78.940 103.611 22.06.2018 23.331 80.129 103.460 29.06.2018 22.836 75.566 98.402 06.07.2018 22.928 79.095 102.023