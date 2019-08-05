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Merkez Bankasından zorunlu karşılık hamlesi

- TCMB: - "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir" - "Bankamız nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir"

Merkez Bankasından zorunlu karşılık hamlesi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının 100 baz puan artırıldığı bildirildi.

TCMB'den yapılan duyuruda, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda TCMB nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verildiği belirtildi.

Duyuruda, söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi.

Analistler, TCMB'nin bu hamle ile rezervlerini artıracağını belirterek, daha önce TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından dile getirilen rezerv biriktirme politikası kapsamında kararın piyasalar için pozitif olduğunu ifade etti.


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Anahtar Kelimeler:
TCMBTCMB Zorunlu Karşılık
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