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Mersin için meteorolojik uyarı

- Mersin ve çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Mersin için meteorolojik uyarı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Mersin ve çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamada, Mersin'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar il merkezinde kuvvetli (21-50 kilometre/saat), ilin doğusu ile Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kilometre/saat) olmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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