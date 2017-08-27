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Mersin sahillerinde tatil yoğunluğu

- Doğu Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Mersin'deki sahillerde bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor - Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Çalışkan: - "Geçen yıl hain darbe kalkışması nedeniyle kötü bir sezon yaşamıştık ama bu yıl beklentilerimizin üzerinde sezon geçiriyoruz"

Mersin sahillerinde tatil yoğunluğu

MERSİN (AA) - Mersin'in önemli turizm bölgelerinde Kurban Bayramı tatili hareketliliği yaşanmaya başlandı.

Erdemli ve Silifke ilçelerindeki sahiller tatilin başlamasıyla dolarken, UNESCO Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nin geçtiğimiz günlerde mavi bayrak da alan sahilinde yoğunluk en üst düzeyde yaşanıyor.

Tüm konaklama tesislerinin yüzde 100'e yakın doluluğa ulaştığı bölgede vatandaşlar denize girerek serinliyor.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin 10 güne çıkmasının turizm sektörünü hareketlendirdiğini belirtti.

Otellerin tam doluluğa ulaştığına işaret eden Çalışkan, "Geçen yıl hain darbe kalkışması nedeniyle kötü bir sezon yaşamıştık ama bu yıl beklentilerimizin üzerinde sezon geçiriyoruz. Bu yılki turizm sezonu biterken Kurban Bayramı tatilinin de 10 güne çıkması bizleri daha da mutlu etti. Öyle ki birçok otelimizde yer kalmadı." dedi.

Çalışkan, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızkalesi sahilinin engellilerinin de kullanımına uygun hale getirildiğini hatırlatarak, engelli bireylerin de artık gönül rahatlığıyla bölgeye tatile gelebileceğini sözlerine ekledi.

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