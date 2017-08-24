Mersin Şehir Hastanesi 6 ayda 1 milyon hastayı ağırladı

MERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından 3 Şubat'ta açılışı gerçekleştirilen ve Türkiye'nin kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan ilk şehir hastanesi olma özelliği taşıyan Mersin Şehir Hastanesinde, 6 ayda 1 milyon hastaya hizmet verildi.

Mersin Şehir Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi Opr. Dr. Recep Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, kısa sürede bu kadar büyük sağlık hizmeti vermenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Hastanenin, Türkiye'de kamu-özel iş birliği modelinin ilk örneği olduğunu anımsatan Aydın, "Mersin ve çevre illere 4 bin 570 kişilik tıbbi ve idari kadroyla hizmet veriyoruz. 420 doktor ve bin 250 ebe ile hemşiremiz başta olmak üzere tüm birimlerimizle, en iyi sağlık hizmetini sunma hedefiyle şifa dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.

Mersin Şehir Hastanesinin kısa sürede tercih edilen bir sağlık kompleksi olduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"İlk 6 ayda 1 milyon hastaya hizmet verdik. Toplam ameliyat sayısı 28 bin 907 olurken, toplam yatak doluluk oranında yüzde 73,8'e ulaştık. Yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 82 olarak gerçekleşti. Mevcut hizmet birimlerimize ek olarak yeni hizmet ünitelerimizin açılış hazırlıklarını sürdürüyoruz. En kısa zamanda Tüp Bebek Merkezi, Hiperbarik Oksijen Merkezi, Kemik İliği Merkezi ve transplantasyon ünitesi ile de hastalarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz."

- Günde 24 bin kişiye hizmet veriliyor

Hastane kampüsü yapımı ve klinik destek teknik hizmetlerini üstlenen CCN Sağlık'ın Mersin İşletme Genel Müdürü Vahap Doğan ise akıllı bina mimarisiyle inşa edilen hastanede, mekanik altyapısı ile yeni teknolojilere uyumlu otomasyon sistemi kullanıldığını bildirdi.

Mimarideki tüm özelliklerin, hastalarının konforlu bir sağlık hizmeti almasına yönelik planlandığını aktaran Doğan, "Her biri otel odası konforunda bin 300 yatak kapasiteli ve 800 hasta odası bulunan hastanemizde suit, VIP ve standart oda konseptleriyle 210 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Hastanemiz günlük ortalama 8 bin ayakta, bin 100 yatan hastaya hizmet veren ve günde 24 bin kişinin ziyaret ettiği bir tedavi merkezi konumunda." bilgisini paylaştı.