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Mersin Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği doğdu

- Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olma özelliği taşıyan Mersin Şehir Hastanesi'nde, yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Mersin Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği doğdu

MERSİN (AA) - Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olma özelliği taşıyan Mersin Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi.

Merkez Toroslar ilçesindeki Şehir Hastanesi'ne 23.10'da başvuran Süleyman-Hülya Dündar çiftinin, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla bir erkek çocukları oldu.

İsmini Mehmet Emin koydukları 3 kilo 400 gram ağırlığındaki bebek, hastanenin ve yeni yılın ilk bebeği oldu.

Anne Hülya Dündar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeği ocak ayının ilk haftası beklediklerini ancak yeni yılın ilk bebeği olması nedeniyle büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Hastane görevlilerine teşekkür eden Dündar, "Yeni yılın ilk bebeği bizim bebeğimiz oldu. Çok heyecanlandım. Ben sezaryen istiyordum ancak sağ olsun görevliler normal doğuma ikna ettiler ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdim. İlk bebeğim yeni yılın ilk çocuğu oldu." dedi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçaçı da yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti.

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