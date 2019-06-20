Mersin ve Adana için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Mersin ve Adana çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Mersin'in iç kesimleri (Çamlıyayla, Toroslar, Mezitli) ile Adana'nın iç kesimlerinde (Kozan, İmamoğlu, Pozantı, Karaisalı, Aladağ) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.