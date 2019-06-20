Mersin ve Adana için sağanak uyarısı ANKARA (AA) - Mersin ve Adana çevrelerinde sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Mersin'in iç kesimleri (Çamlıyayla, Toroslar, Mezitli) ile Adana'nın iç kesimlerinde (Kozan, İmamoğlu, Pozantı, Karaisalı,...

20 Haziran 2019 Perşembe 13:34