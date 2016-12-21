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Mersin ve Hatay'da eğitime kar engeli

- Mersin'in Gülnar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün öğleden sonra eğitime ara verildi - Hatay'ın bazı ilçelerdeki yüksek kesimlerde taşımalı eğitim veren okullar 1 gün tatil edildi

Mersin ve Hatay'da eğitime kar engeli

MERSİN/HATAY (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda ve Hatay'ın bazı ilçelerinde taşımalı eğitim veren okullarda eğitime ara verildi.

Gülnar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Kadim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde yağan kar nedeniyle ilçe merkez ve köylerinde okulların öğleden sonra tatil edildiğini belirterek "Şu an ilçe merkezi ve köylerinde yoğun kar yağışı var. Bu nedenle öğleden sonra okulları tatil ettik. Yarın da kar yağışı sürerse ona göre karar vereceğiz." dedi.

- Hatay'da 3 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Hatay'da 3 ilçenin taşımalı eğitim kapsamındaki okullarında, kar yağışı nedeniyle bugün eğitim yapılmıyor.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar göz önünde bulundurularak Belen, Hassa ve Samandağ ilçelerindeki dağlık kesimlerde taşımalı eğitim yapan tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.


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BelenHassaHatayKar YağışıMersinSamandağ
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