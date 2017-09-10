Mersin'de 1 milyon 190 bin uyuşturucu hap ele geçirildi MERSİN (AA) - Mersin Limanı'nda bir tırda 1 milyon 190 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Trieste Limanı'ndan Kuzey Irak'a transit gitmek üzere Mersin Limanı'na gelen...

10 Eylül 2017 Pazar 14:34