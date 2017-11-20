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Mersin'de 15,5 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi

- Ekipler, şüphelendikleri araçta yaptıkları aramada 15,5 kilogram uyuşturucu hap ile 6 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de 15,5 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de bir ticari araçta yapılan aramada 15,5 kilogram uyuşturucu hap ile 6 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakaköy uygulama noktasında şüphelendiği ticari aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 15,5 kilogram uyuşturucu hap ile 6 gram esrar ele geçirildi.

Sürücü M.E gözaltına alınırken, şüphelinin sorgusunda uyuşturucuları O.K isimli şüpheliye teslim edeceğini söylemesinin ardından operasyon düzenlendi.

Diğer şüpheli de merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yakalanarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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