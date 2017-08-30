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Mersin'de 2 yük treni çarpıştı

- Çarpışma öncesi trenden atlayan makinist hafif yaralandı

Mersin'de 2 yük treni çarpıştı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 yük treni çarpıştı, kaza öncesi trenden atlayan makinist hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus'tan Adana istikametine giden 63040 sefer sayılı yük treni, Kamberhöyüğü hemzemin geçidinde, Adana'dan gelen 43035 sefer sayılı yük treniyle çarpıştı.

Çarpışma öncesi trenden atlayan bir makinist hafif yaralandı. Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan makinist, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazanın, bir makinistin hareket memurunun talimatını yanlış anlaması sonucu duraklamaması gereken durakta beklediği için gerçekleştiği iddia edildi.

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