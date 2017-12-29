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Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı

- Akdeniz'in 20 mil açıklarında balıkçılar tarafından yakalanan köpek balığı, balık pazarında sergilendi

Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de 20 mil açıkta balıkçılar tarafından yakalanan 500 kilogram ağırlığındaki köpek balığı, sergilendiği balık pazarında vatandaşların ilgisini çekti.

Bir grup balıkçı, "Turgut Reis" adlı balıkçı teknesiyle açıldıkları Akdeniz'de "pamuk" cinsi köpek balığı yakaladı.

Balıkçılar, 20 mil açıkta yakaladıkları 4 metre uzunluğuna sahip 500 kilogramlık köpek balığını, büyük güçlükle balık pazarına taşıdı.

Pazarda sergilenen köpek balığı uzunluğu ve ağırlığıyla dikkati çekerken, alışveriş yapan vatandaşlar da balığa ilgi gösterdi.

Bazı Mersinliler fotoğraf çekerken, bazıları ise sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yaparak köpek balığının görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştı.

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpek balığının yaklaşık 5 saat süren çalışmayla yakalanabildiğini söyledi.

Pamuk cinsi köpek balıklarının bu aylarda görülmediğini belirten Polat, "Sıcaklık değerlerinin artması nedeniyle köpek balıkları kıyıya doğru yaklaşmaya başladı. Vatandaşların tedirgin olmasına gerek yok. Köpek balıkları sadece yaklaşık 20 mil kadar uzaklığa gelebilirler. Bunlar genelde uluslararası avlanma sahası içerisine girerler."

Polat, köpek balığı etinin kanser hastalarına iyi geldiğini savunarak balığı kestikten sonra hastalara ücretsiz dağıtılacağını, normalde balığın kilogramının 20 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

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