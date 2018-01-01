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Mersin'de adliye bahçesindeki silahlı saldırı

- Tarsus ilçesinde adliyeden çıkan kişilere yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 zanlıdan biri tutuklandı

Mersin'de adliye bahçesindeki silahlı saldırı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı adliye bahçesindeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden biri tutuklandı.

İlçedeki bir darp olayıyla ilgili sevk edildikleri adliyeden serbest bırakılan 4 kişiye yönelik saldırı sonrası yakalanan zanlı Murat D'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 8 kişi daha gözaltına alındı.

Murat D'nin de aralarında olduğu 9 zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Murat D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 30 Aralık 2017'de adliyeden çıkan 4 kişinin silahlı saldırıya uğraması sonucu Şemsettin Karabaş (59) yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Polis, zanlı Murat D'yi suç aleti tabancayla gözaltına almıştı.




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MersinTarsus
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