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Mersin'de ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Temel Bostan’ın (48) kullandığı 33 ES 112 plakalı ambulans, D-400 karayolu Hal kavşağında...

Mersin'de ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Temel Bostan’ın (48) kullandığı 33 ES 112 plakalı ambulans, D-400 karayolu Hal kavşağında Murat Özden (25) idaresindeki 33 NVU 33 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulansın sürücüsü ile sağlık görevlileri Şeyma Sungur (23), Sadet Ateş (24) ile diğer araçta bulunan Ergün Serin (38) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza sonrası bir süre kapalı kalan yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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MersinTrafik Kazası
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