Mersin'de araçtan 120 bin lira çalındığı iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'de, bir alışveriş merkezinin otoparkındaki araçtan 120 bin lira çaldıkları öne sürülen 3 kişiden biri gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesindeki alışveriş merkezinin otoparkındaki araçtan 120 bin lira çalındı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelilerin E.T, H.T. ve N.Ö. olduğunu belirledi.

Zanlılardan birinin Adana'da ikamet ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak düzenlenen operasyonda, N.Ö. yakalandı.

Diğer 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürdürülüyor.