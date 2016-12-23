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Mersin'de banka müşterilerinin araçlarından hırsızlık

- Bankadan çıkan kişileri takip ederek araçlarındaki paraları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Zanlıların, hırsızlıkta kullandıkları araçlara, internet üzerinden satışa çıkarılan araçlara ait plakaların kopyasını taktıkları belirlendi

Mersin'de banka müşterilerinin araçlarından hırsızlık

MERSİN (AA) - Mersin'de bankadan çıkan kişileri takip ederek araçlarındaki paraları çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bankadan çıkan müşterilerin araçlarında taşıdıkları paraları çaldıkları ileri sürülen E.Y, S.P ve D.Y'nin Tarsus ilçesindeki adreslerine operasyon düzenledi.

Banka müşterilerini takip edip durdurdukları araçlarının camını kırarak para dolu çantaları çaldıkları öne sürülen zanlılar gözaltına alındı.

Banka müşterilerinin yaklaşık 500 bin lirasını benzer yöntemle çaldıkları iddia edilen şüphelilerin, yakalanmamak için başka kentlere giderken internet üzerinden satışa çıkarılan aynı model ve markadaki araçların plakalarının kopyasını taktıkları belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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