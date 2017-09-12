Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avro Avustralya Rohingya
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Mersin'de bin 300 rakımda "kinoa" hasadı

- Kinoa bitkisinin deneme ekiminin yapıldığı Silifke ilçesinde olumlu sonuç alındı

Mersin'de bin 300 rakımda

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yaylada deneme amaçlı dikimi yapılan kinoa bitkisinin hasadına başlandı.

Ziraat mühendisi Emine Çetrez tarafından bin 300 rakımlı Kırobası Yaylası'nda 30 dönümlük arazide deneme amaçlı dikimi yapılan bitkiden olumlu sonuç alındı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, NASA tarafından astronotların beslenmesinde kullanıldığı için "astronot yiyeceği" olarak da anılan kinoanın, buğday ve pirinç gibi ürünlere alternatif ürün olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Bölgede ilk kez yetiştiriciliğini denedikleri bitkinin olumlu sonuç vermesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Doygun, "İlk etapta aldığımız sonuçlardan memnunuz. Genç çiftçilere de öneriyoruz. Silifke Ziraat Odası olarak alternatif ürün aramaya devam edeceğiz. Deneyip, göreceğiz." diye konuştu.

Çetrez de hasat edilen ürünleri kabuklarından ayırıp taneler elde edeceklerini aktararak, "Kilogramı kalitesine göre 4 ile 10 lira arasında değişiyor. Kinoanın birçok çeşidi var ama Silifke’ye hangisi daha uygun bunu daha bilemiyoruz. İki çeşit ektim. Birinde başarılı ürün elde ettim." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kinoa HasadıMersinSilifke
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5